الهاجري والحلو يمثّلان «غولف الإمارات»

المصدر: Ⅶ دبي - فايز بجبوج

رشّح اتحاد الإمارات للغولف اسمي اللاعبين محمد عادل الهاجري، وريما محمد الحلو، لتمثيل الدولة ضمن دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة في إندونيسيا، المقامة في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ خلال الفترة من 18 أغسطس وحتى الثاني من سبتمبر المقبلين، على أن يرأس بعثة أبيض الجولف خالد مبارك الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجولف.

وكان اتحاد الجولف قد وجّه دعوة منذ منتصف الشهر الماضي لجميع لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للانضمام إلى التجمعات الداخلية التي تقام على ملاعب أندية الدولة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ومن ضمنهم الهاجري والحلو اللذين تم اعتمادهما أخيراً لتمثيل الجولف الإماراتي في دورة إندونيسيا.

ويواصل الهاجري والحلو تدريباتهما اليومية في التجمعات الداخلية الممتدة، ومن ثم التواجد في المعسكر الخارجي المقام في مدينة فلينسي الألمانية خلال الفترة من 8 ولغاية 22 يوليو المقبل، ويهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة ورفع أعلى درجات الجهوزية قبل خوض الاستحقاق الآسيوي.