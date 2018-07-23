إماراتي يتصدر التصنيف العالمي للدراجات النارية

المصدر: Ⅶ متابعة- علي الظاهري

واصل محمد البلوشي بطل الدراجات النارية صدارة قائمة التصنيف العالمي، رغم احتلاله المركز العاشر في منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من رالي باها أراجون إحدى جولات بطولة العالم للراليات الصحراوية التي أقيمت في إسبانيا واختتمت أمس. وقطع البلوشي على مدار ثلاثة أيام أكثر من 800 كم في السباق الذي شارك فيه نحو 75 متسابقاً في فئة الدراجات النارية من مختلف أنحاء العالم.

ويتطلع البلوشي إلى تحقيق إنجاز جديد خلال التحدي القادم في جولة المجر من 10 إلى 12 أغسطس المقبل. وكان البلوشي نال لقب الدراجات النارية في نسخة رالي دبي الصحراوي الأخيرة.