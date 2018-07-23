الإمارات و«الآسياد».. بعثة قيـاسية والهدف 19 ميدالية

المصدر: Ⅶ دبي ـ إيهاب زهدي

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تهدف اللجنة الأولمبية الوطنية إلى تحقيق أكبر حصيلة ممكنة من الميداليات الملونة في دورة الألعاب الآسيوية الثامنة عشرة، من خلال المشاركة بالبعثة الأكبر في تاريخ الدولة في فعاليات «الآسياد» التي تستضيفها إندونيسيا خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين.

بمشاركة 45 دولة تتنافس في 484 مسابقة ضمن 42 لعبة رياضية، وتتضمن 28 رياضة أولمبية، تم التنافس عليها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، و5 ألعاب رياضية إضافية سيتم التنافس عليها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو، و9 رياضات غير أولمبية، ومنها رياضات مثل البنجاك سيلات والكنتراكت بريدج والألعاب الإلكترونية، والتي تنضم للمرة الأولى لقائمة الألعاب القارية.

216 إماراتياً

علم «البيان الرياضي»، أن العدد الإجمالي للبعثة الإماراتية المحدد سابقاً من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية، هو 216 فرداً منهم اللاعبون واللاعبات الممثلات للمنتخبات الوطنية لـ24 لعبة رياضية، وهذا العدد قابل للزيادة والنقصان بعدد محدود، وذلك بعدما اعتذرت الكرة الطائرة عن عدم المشاركة لارتباط المنتخب الوطني الأول ببطولة كأس التحدي الآسيوي لطائرة الرجال خلال نفس فترة الآسياد تقريباً، وكرة القدم التي تعاد قرعتها اليوم بعد الخطأ الذي سقطت فيه اللجنة المنظمة، بعدم إدراج «الأبيض الأولمبي» ومنتخب فلسطين في قرعة مسابقة كرة القدم للرجال.

الألعاب

تتضمن قائمة الألعاب الرياضية الـ23 التي تتنافس فيها منتخباتنا الوطنية ألعاب كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطاولة، الملاكمة، التجديف، المصارعة، السباحة، القوس والسهم، المبارزة، الشراعية، ألعاب القوى، الرماية، الجوجيتسو، الجودو، جيت سكي، الدراجات الهوائية، الكاراتيه، البولينغ، الفروسية، الغولف، التنس والتايكواندو، وتستهدف اللجنة الأولمبية الوطنية من تلك المشاركة الكبيرة، الفوز بـ19 ميدالية ملونة بنسبة توقعات تبلغ 89%، وهو الطموح الأكبر في تاريخ الرياضة الإماراتية، إذا وضع في الاعتبار أن الإمارات حصدت 27 ميدالية ملونة طوال تاريخها، وموزعة بين 4 ذهبيات و11 فضية و12 برونزية، والحصاد الأكبر كان 10 ميداليات ملونة في دورة 2006، ويتوقع أن يحصد منتخبنا الوطني للجوجيتسو، 9 ميداليات من الحصيلة المستهدفة في إندونيسيا، وتحصل كل من الرماية والجودو على 3 ميداليات، وميداليتين لألعاب القوى، وميدالية واحدة متوقعة من كل من الجيت سكي والكاتا في الكاراتيه.

مؤتمر

من المقرر أن تعقد اللجنة الأولمبية الوطنية أوائل أغسطس المقبل، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن حجم البعثة الإماراتية المشاركة في الآسياد، والطموحات والأهداف المنتظرة من تلك البعثة، والتي يتوقع أن تكون ضمن أكبر خمس بعثات مشاركة في الدورة، بعد بعثتي إندونيسيا الدولة المضيفة، والصين، وهما سيكونان خارج المقارنة بباقي البعثات الأخرى، كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر عن قائمة الألعاب التي تنافس فيها منتخبات ولاعبو ولاعبات الدولة خلال الدورة التي فازت جاكرتا بشرف استضافتها، بعد اعتذار العاصمة الفيتنامية هانوي عن الاستضافة، التي سبق وفازت بها عام 2012، والتي تم تغيير موعدها لتقام العام الحالي بدلاً من عام 2019.

الأهداف

أما الطموح والهدف من الألعاب الرياضية التي تتنافس فيها منتخباتنا الوطنية ولاعبونا، فتم تقسيمها من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية إلى أربع فئات، والفئة الأولى، ستكون للاتحادات التي ينتظر فيها ميداليات ملونة، وتضم اتحادات الجوجيتسو، الجودو، ألعاب القوى، الجيت سكي والرماية، والفئة الثانية، لاتحادات رياضية يتوقع منها تحقيق ميداليات، وتتضمن اتحادات الدراجات، الكاراتيه (كاتا)، البولينغ والفروسية، والفئة الثالثة، لاتحادات تهدف لإكساب مجموعة من اللاعبين واللاعبات الصغار للخبرة المطلوبة، تحضيراً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب في الأرجنتين من 11 إلى 23 سبتمبر المقبل، وتلك الاتحادات هي الرماية، الغولف وألعاب القوى، والفئة الرابعة، تتضمن الاتحادات التي تسعى للاحتكاك واكتساب الخبرات، ولا ينتظر أو يتوقع منها الفوز بميداليات، وتشمل اتحادات التايكواندو، التنس، كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطاولة، الملاكمة، التجديف، المصارعة، السباحة، القوس والسهم، المبارزة والشراعية.