منتخبنا يخسر أمام البحرين ويودّع «عربية السلة»

المصدر: Ⅶ القاهرة- محمد حمصي

ودّع منتخبنا بطولة شباب السلة تحت 18 سنة والمقامة في القاهرة حاليا، بعد خسارته أمام البحرين 88 -51، في ختام مبارياته في الدور التمهيدي ليحتل بذلك المركز الأخير، بفوز وحيد على الجزائر، ولم يستطع منتخبنا مجاراة المنافس البحريني الذي أجاد في الناحيتين الدفاعية والهجومية، وتمكن من إحكام سيطرته على الأشواط الأربعة، وسجل المنتخب البحريني أرقاما قياسية، فعلى سبيل المثال نجح في 11 رمية ثلاثية من 28 محاولة، و26 نقطة من 49 من داخل المنطقة و55 متابعة منها 36 في الدفاع و31 مساعدة و12 قطع كرة، مقابل ذلك سجل منتخبنا 17 نقطة من داخل المنطقة، من أصل 45 و5 رميات ثلاثية من 22 و39 متابعة، فيما سجل لاعب منتخبنا حمد البريكي أعلى سكور في المباراة «16 نقطة».

وكان المنتخبان التونسي والأردني افتتحا الجولة، وتمكن الأول من تحويل خسارته إلى فوز بفارق نقطة واحدة 62-61، وفي المباراة الثالثة والأخيرة لم يجد الفريق المصري أي صعوبة في الفوز على نظيره الجزائري 96- 48 ليحتفظ بالمركز الثاني بعد البحرين، بينما احتل الفريق الجزائري المركز4 وحجز مكانا له بين الأربعة الكبار.

مباريات اليوم

وتقام اليوم بمجمع الصالات باستاد القاهرة مباراتا الدور قبل النهائي، حيث يلتقي البحرين مع الجزائر في تمام الساعة السادسة بتوقيت الإمارات، يليها في الثامنة مباراة المنتخبين المصري والتونسي، والفائزان يلتقيان في نهائي البطولة غدا لتحديد البطل، بينما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع، وسيقوم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي بتتويج الفرق الفائزة.

احتفاء بالوفود

ويقيم الاتحاد المصري لكرة السلة مساء اليوم حفل استقبال على شرف اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي ورؤساء الوفود المشاركة في البطولة، بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري، وعبد الرحمن المسعد نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد السعودي، والعميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي، ومحمد فتحي مدير البطولة.

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ودّعت البطولة 3 منتخبات هي السودان صاحب المركز الخامس، والأردن السادس وأخيراً الإمارات في المركز السابع.