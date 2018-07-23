4 لاعبين يحملون آمال المبارزة الإماراتية

المصدر: Ⅶدبي- علي الظاهري

يحمل 4 لاعبين آمال المبارزة الإماراتية في دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وهم عبدالله الحمادي والعنود مبروك في سلاح الآيبيه وعلي الحمادي في سلاح السابر، إضافة إلى لطيفة الحوسني في سلاح الفلوريه.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس المرأة في الاتحاد الآسيوي، إنهم حرصوا على إعداد المنتخب للآسياد من خلال معسكر الصين، إضافة إلى معسكر آخر داخلي في الدولة سيكون قبل موعد انطلاق الآسياد.

وأشارت المطروشي إلى أن حظوظ أبنائنا وبناتنا في البطولة متساوية، ورغم أن رياضة المبارزة في الدولة تعتبر حديثة العهد نسبياً، إلا أنهم يتطلعون إلى تحقيق نتائج إيجابية من أجل اعتلاء منصة التتويج في دورة الألعاب الآسيوية، مضيفة أن لاعبينا على قدر التحدي والمسؤولية في البطولة التي ستشهد منافسة شرسة من الدول المشاركة.

وكشفت المطروشي أن اللاعبين حرصوا على الاجتهاد في الفترة الماضية تحت شعار «لا وقت للراحة» استعداداً للمشاركة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، مشيرة إلى أن طموح المركز الأول هو نهج تحرص المبارزة الإماراتية على ترجمته على أرض الواقع سواء في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة أو غيرها من البطولات المهمة الأخرى.

ولفتت المطروشي إلى أنه بغض النظر عن الميداليات أو المراكز المتوقع إحرازها في «آسياد جاكرتا»، يعتبر الحدث الآسيوي منصة مثالية لاكتساب مزيد من الخبرات عبر الاحتكاك بنخبة لاعبين ولاعبات القارة الصفراء، مشيرة إلى أن استضافة دانة الدنيا دبي في الفترة الماضية للبطولة الآسيوية للشباب والناشئين وبطولة العالم للسيدات، ساهم في تعزيز استعدادات أبنائنا وبناتنا، إلا أن المنافسة في الآسياد تختلف أجواؤها عن جميع الاستحقاقات الماضية التي شارك فيها اللاعبون.

وكان منتخبنا الوطني للمبارزة أنهى معسكره الخارجي أخيراً في مدينة ووشي الصينية؛ وخاض مونديال المبارزة أهم وأكبر بطولات المبارزة العالمية والتي انطلقت بنفس المدينة وتختتم يوم 26 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 750 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 70 دولة، حيث ضمت بعثة المنتخب الوطني أربعة لاعبين هم عبدالله الحمادي وعلي الحمادي وخليفة الزرعوني إلى جانب اللاعبة العنود مبروك في سلاح الأيبيه، وعلي الحمادي في سلاح السابر، وخالد المرزوقي إلى جانب اللاعبة شهد خرام في سلاح الفلوريه.

كما سبق ذلك مشاركة المنتخب في المعسكر الدولي، والذي نظمته شركة ابسليوت العالمية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمبارزة والاتحاد الصيني للمبارزة.