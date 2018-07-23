الطاولة تبحث عن الاحتكاك واكتساب الخبرات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تعد كرة الطاولة من الألعاب الرياضية التي لا ينتظر منها تحقيق ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية، مع معرفة الجميع بصعوبة تحقيق هذا الإنجاز في جاكرتا، مع مشاركة عمالقة دول شرق آسيا، وأساطير تلك اللعبة في العالم، وبالتالي ستكون مشاركة الطاولة الإماراتية، بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرة لتحديات أخرى مقبلة.

تشارك كرة الطاولة الإماراتية في الأسياد، باللاعبين صلاح الدين عبد الحميد وعبد الله البلوشي وعيسى إبراهيم، والذين تم اختيارهم للمشاركة في الدورة من قبل اللجنة الأولمبية الوطنية، بناءً على نتائجهم المتميزة على الصعيد المحلي والدولي خلال الفترة السابقة، وحصول الفريق على المركز الرابع في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، والتي أقيمت بساخا الروسية منذ عامين.

وأكد أحمد البحر مدير المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة، أن الهدف من المشاركة الآسيوية، اكتساب الخبرة وتجهيز اللاعبين، وستكون الأسياد الختام لمشاركات خارجية في موسم مزدحم للمنتخبات الوطنية هذا الصيف، حيث يختتم المنتخب الوطني مشاركته غداً، في بطولة غرب آسيا للفردي والزوجي في العاصمة الأردنية عمان، بوفد يضم اللاعبين راشد محمد وفيصل عباس للرجال، عبد الله البلوشي وصلاح الدين عبدالحميد وعيسى إبراهيم للشباب، ومحمد محمود وعبد الله يوسف ومحمد صادق للناشئين، ويعود اللاعبان راشد وفيصل بعد انتهاء البطولة مباشرة، بينما يستمر لاعبو الشباب والناشئون للمشاركة في بطولة الأردن الدولية المقررة في الفترة من 25 إلى 29 يوليو الجاري.

أكمل البحر، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني لكرة الطاولة، يعود من الأردن يوم 30 يوليو الجاري، ويغادر في اليوم التالي مباشرة إلى الصين في معسكر إعداد لمدة 10 أيام للمشاركة في بطولة آسيا للشباب والناشئين، والمقرر إقامتها في ميانمار من 13 إلى 19 أغسطس المقبل، والتي تأهل المنتخب الوطني للشباب للمشاركة فيها بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي أقيمت خلال مارس الماضي، وبعد العودة من ميانمار بيومين يغادر الثلاثي صلاح والبلوشي وعيسى، إلى جاكرتا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.