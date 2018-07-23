إسماعيل سالم مراقباً فنياً لمونديال «شاطئية اليد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادر صباح أمس عن طريق مطار دبي الدولي، الحكم والمراقب الفني الدولي لكرة اليد الشاطئية إسماعيل سالم حسن متوجهاً إلى مدينة كازان الروسية، للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية، والتي ستقام خلال الفترة من 24 ولغاية 29 يوليو الجاري كمراقب فني للبطولة، والتي يتواجد فيها الحكم والمحاضر الدولي صالح عاشور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي عضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي.

ويأتي ذلك بناءً على ترشيح الاتحاد الآسيوي لحكمنا الدولي، ليكون ضمن المراقبين الفنيين لهذه البطولة تعكس ثقة القائمين على التحكيم في الاتحاد الآسيوي والدولي بأبناء الإمارات، حيث لم تخلُ أي بطولة بساحات لعبة الأقوياء من تواجد أبناء الإمارات كحكام أو مراقبين فنيين.