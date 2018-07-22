معالم الإمارات تكتسي بـ«الأحمر» تفاعلاً مع حملة «إضاءة من أجل التضامن»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

انضمت، أول من أمس، أبرز المعالم والمباني الشهيرة في أبوظبي إلى الحملة العالمية «إضاءة من أجل التضامن»، للتعريف بالأولمبياد الخاص وقيمه المتمثلة بالتضامن والتسامح، ويقام الحدث بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانطلاق الأولمبياد الخاص، وتجملت هذه المعالم باللون الأحمر.

وضمت قائمة معالم الإمارات المشاركة: مبنى أدنوك، وقصر الإمارات، وياس فايسروي، ومبادلة آيبيك، ومركز الاتحاد للطيران، وبرج Y، وكابيتال جيت، ومشرف مول، والخالدية مول، والوحدة مول، ومبنى سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، والمقر الرئيس لبنك أبوظبي الأول، ومبنى اتصالات T&A، ومبنى اتصالات الكفاف، وجسر الشيخ زايد، والمارينا مول، واستاد هزاع بن زايد.

ويشارك في الحملة المكعب المائي، بكين، ونصب النهضة ، السنغال، وقلعة عمّان ، الأردن، ومعلم كوكاكولا عين لندن، ولافتة بيكاديللي، لندن، وبرج لوت وورلد، سيؤول، والقصر الملكي، بوخارست، ، وتمثال ملاك الاستقلال، ومدينة مكسيكو سيتي، المكسيك، ومبنى قناة بنما، وتمثال مانديلا، جنوب أفريقيا، وشلالات نياغرا، واستاد سوبردوم، نيو أورليانز ومباني برودينشال وبرج ويليس، شيكاغو والاستاد الأولمبي بأذربيجان، وذا إسبلانيد، سنغافورة.

وقال خلفان المزروعي، مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص، الألعاب العالمية أبوظبي 2019: «تواصل الإمارات دعمها وتشجيعها لأصحاب الهمم، وتنبع مشاركة المعالم الوطنية في الحملة من التزام الإمارات لترسيخ التضامن والتوعية في المجتمع»

وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: نحن فخورون بالمشاركة في الفعالية بصفتنا الشريك الرسمي لدورة «الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص»، في أبوظبي 2019.