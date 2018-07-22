«الشارقة» يحتفي بأبطال كاراتيه الإمارات

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان الرياضي

أقام نادي الشارقة بمقره في الحزانة، حفل استقبال، احتفاءً بأبطال منتخب الإمارات للكاراتيه، الحائز على برونزية البطولة الآسيوية الخامسة عشر للرجال والسيدات، التي اختتمت مؤخراً في الأردن، وحضر حفل الاستقبال كل من سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، والمهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية، وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني.

وأعرب سالم عبيد الشامسي، عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق نتيجة جهود اتحاد الكاراتيه، المشهود له بالنشاط، بفضل مجهودات اللواء ناصر الرزوقي رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وفريق عمله، وقال: «نحن في غاية السعادة أننا نمتلك اتحاداً بهذا النشاط، ويوجد باستمرار في كافة المحافل الآسيوية والإقليمية والدولية».

صناعة أبطال

وتابع: «نحن في نادي الشارقة، وباسم مجلس الإدارة والجماهير، نشكرهم على هذا المجهود الذي جنينا ثماره بالتتويج، والألعاب الفردية هي المستقبل، سواء من خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية أو الأولمبياد، ويهمنا صناعة أبطال يرفعون علم الدولة، وصحيح أن «الأسياد» هدف أساسي، لكننا نستهدف تحقيق إنجازات أكبر في الأولمبياد».

أكد الشامسي أيضاً، استعداد الشارقة بلا حدود للتعاون مع اتحاد الكاراتيه، حتى تتحقق الأهداف المنشودة، وقال: «حتى نصل للعالمية، ونحصل على الإنجازات، ونصعد لمنصات التتويج، ونفوز بالميداليات، ينبغي أن نضع الاستراتيجيات، ونرسم الخطط العلمية اللازمة لكل بطولة على حدة، حتى نقدم أبطالاً قادرين على المنافسة، والفوز بالميدالية البرونزية، يعتبر إنجازاً وخطوة جيدة في طريق النجاح، وأتمنى أن تكون دافعاً لتحقيق المزيد من الإنجازات».

إشادة بالإنجاز

من جهته، أشاد المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، بالإنجاز الذي حصل عليه منتخبنا، وتتويجه ببرونزية بطولة آسيا الخامسة عشر للكاراتيه، التي تعتبر الأولى على نطاق منتخبات الرجال الجماعية (الكاتا)، مبيناً أن الإنجاز تحقق بفضل العزيمة والإصرار من اللاعبين، وبفضل مجهودات الاتحاد الذي ظل يعمل بكل طاقته لتحقيق الهدف المنشود، وهو الوصول لمنصات التتويج.

وقال الهاجري: «نادي الشارقة داعم أساسي لمنتخب الإمارات للكاراتيه، ودائماً نستهدف توفير كافة مقومات النجاح، وإيجاد أفضل السبل لرفد اللعبة بعدد من اللاعبين المميزين في النادي، الذين نأمل رؤيتهم على منصات التتويج، لتشريف النادي والدولة في المحافل العالمية».

الجدير بالذكر، أن لاعبي منتخب الإمارات للكاراتيه، مروان المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار، قادوا منتخب الإمارات للفوز بالمركز الثالث، والحصول على ميدالية ذهبية ضمن منافسات فئة جماعي رجال (كاتا) في البطولة الآسيوية الخامسة عشر للرجال والسيدات، التي اختتمت مؤخراً في الأردن.

جهود

أثنى سالم الشامسي على جهد اللاعبين الذي توج برفع علم الدولة عالياً، واعداً بتوفير كافة أدوات النجاح حتى تتحقق الغايات، كما هنأ اتحاد الكاراتيه على هذا النجاح.