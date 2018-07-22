منتخب ناشئي اليد يختتم معسكره الثالث

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

اختتم منتخب ناشئي اليد أمس معسكره الذي أقيم في مدينة العين، على أرض الصالة النهيانية خلال الفترة من 17 ولغاية 21 من الشهر الجاري، الذي مثل المحطة الثالثة للمنتخب في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة لناشئي كرة اليد، التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 13 ولغاية 24 سبتمبر المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في مقدونيا 2019. وبذلك يكون المنتخب قد خضع حتى الآن إلى 24 حصة تدريبية مكثفة ما يعادل أكثر من 55 ساعة تدريبية أقيمت خلال الفترتين الصباحية والمسائية، حيث احتضنت المحطة الأولى للمنتخب الصالة الرياضية في نادي بني ياس خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو، والثانية احتضنتها الصالة الرياضية بنادي الوصل خلال الفترة من 10 ولغاية 14 من الشهر الجاري.

4 مباريات

وتمثل المحطة الرابعة مرحلة مهمة للمنتخب، خاصة عندما يخضع لمعسكر خارجي في البحرين والسعودية خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليو الجاري، يخضع خلالها لتدريبات مكثفة صباحية ومسائية، إلى جانب إقامة 4 مباريات مناصفة في المملكتين الشقيقتين البحرين والسعودية، وتمثلان الاختبار الأول على أرض الواقع للمنتخب بخوضه المباريات الأربع، أمام الجهاز الفني للمنتخب الذي يقوده قاسم عاشور ومساعده إبراهيم الأميري والإداري جمال القرصي.

روح وعزيمة

أعرب قاسم عاشور عن رضاه لما توصل إليه لاعبو المنتخب خلال المحطات الثلاث، التي عكستها الروح والعزيمة لدى جميع اللاعبين خلال التدريبات الصباحية والمسائية، والتي أسهمت برفع معدلات اللياقة البدنية والارتقاء بالجانب المهاري الفردي والجماعي لدى الجميع. وأشار قاسم إلى أن المراحل المقبلة هي الأهم للمنتخب، خاصة بعد أن وصلنا لدرجة تبعث على التفاؤل من حيث الجانبين البدني والمهاري الفردي، وسيكون التركيز خلال المرحلة المقبلة على الجانب المهاري الجماعي لترسيخ عملية الانسجام بين عناصر هذه الكوكبة من اللاعبين، وخاصة خلال المباريات الودية المقبلة.

20

يقف الجهاز الفني في الوديات التالية على مدى الاستفادة التي اكتسبها الـ20 لاعباً الذين مثلوا قائمة المنتخب في محطات إعداده حتى الآن.