منتخبنا يخسر أمام الأردن في «سلة العربية»

المصدر: Ⅶ القاهرة - محمد حمصي

تعرض منتخبنا الوطني لخسارة مفاجئة أمام الأردن 72-62، في الجولة قبل الأخيرة من الدور التمهيدي لبطولة شباب العرب تحت 18 سنة لكرة السلة، المقامة حالياً بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وهذه الخسارة وضعت منتخبنا في موقف لا يحسد عليه، لأنه أصبح مطالباً بالفوز على المنتخب البحريني أفضل المنتخبات في الدور التمهيدي، مقابل خسارة الجزائر أمام مصر في الجولة الأخيرة، التي ستحدد هوية الفريق الرابع الذي سيرافق منتخبات البحرين ومصر وتونس إلى المربع الذهبي، وقد دفع منتخبنا ثمن الجهد الكبير الذي بذله في مباراته السابقة مع الجزائر، التي فاز فيها بفارق 18 نقطة، بالإضافة إلى عامل الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين الأساسيين في تلك المباراة، في مقدمتهم الكابتن محمود وسيم الذي غاب عن المباراة، كما دفع الكابتن عبد الحميد بأكبر عدد من اللاعبين الاحتياطيين لسد النقص.

تقدم الأردن

تقدم المنتخب الأردني في الربع الأول بنتيجة 13- 9 والربع الثالث 18- 9، بينما تفوق منتخبنا في الربع الثاني 18- 16، والربع الأخير 26-25، وعلى عكس مباراة الجزائر كانت معدلات التسجيل لدى المنتخب بعيدة عن المرات السابقة، فعلى سبيل المثال سجل من داخل المنطقة 19 نقطة من أصل 53 و4 رميات ثلاثية من 18 محاولة و12 رمية حرة من 18، و35 متابعة منها 25 في الهجوم، كما سجل لاعبنا محمد الهاشمي 19 نقطة، قابلة من الفريق الأردني اللاعب رعد برهوش بنفس الرصيد.

فوز تونس

في المباراة الثانية حققت تونس فوزاً صعباً على الجزائر وبشق الأنفس 66-64، بعدما وصل الفارق في معظم الأحيان إلى 10 نقاط، لكن المنتخب الجزائري ضغط في الدقائق الأخيرة وتعادل 55-55 وكاد يقلب الطاولة على منافسه، لولا تسرعه وإهدار نقاطاً عدة كانت في متناول اليد.

تتويج

يصل اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة إلى القاهرة غداً الاثنين لتتويج الفريق البطل وصاحبي المركزين الثاني والثالث.