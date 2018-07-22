النقبي يحرز ذهبية «آسيا للجودو» ويتأهل إلى الأولمبياد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أحرز أحمد فيصل النقبي نجم منتخبنا الوطني للجودو ولاعب كلباء، الميدالية الذهبية لفئة الناشئين في وزن تحت 50 كغ في كأس آسيا للجودو المقامة حالياً في مدينة ماكاو الصينية، وبفوزه أصبح أول لاعب إماراتي يتأهل لأولمبياد الأرجنتين الذي يقام سبتمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 3500 رياضي من مختلف قارات العالم، وجاء تتويج النقبي بالذهبية مكرراً إنجازه الذي حققه في بطولة آسيا الماضية التي أقيمت في هونغ كونغ، وتغلب لاعبنا في نصف النهائي على بطل منغوليا، وهزم بطل الصين تايبيه في النهائي.

وأهدى النقبي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة للإمارات قيادة وحكومة وشعباً.

وفي البطولة نفسها حقق لاعبنا الصاعد أحمد الحوسني برونزية البطولة في وزن تحت 55 كغ

وأهدى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو إنجاز النقبي إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الاتحاد يسير في الاتجاه الصحيح، وبخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه، مؤكداً أن إهداء انتصارات الجودو المتوالية للقيادة الرشيدة تمثل تقديراً وعرفاناً للاهتمام الذي يجده قطاع الشباب والرياضة ي ظل الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة للمواهب الواعدة في كافة المجالات والرؤية الثاقبة، التي يعتبرها الاتحاد نبراساً يسير على هديها ،وقال : نسعى لتحقيق التواجد في المحافل الرياضية العالمية الخارجية ورفع اسم الإمارات عالياً.