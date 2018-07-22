اللجنة الفنية للهوكي تناقش دعم اللعبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد اتحاد الإمارات للهوكي «اللجنة الفنية»، اجتماعاً في مقر مركز إعداد القادة في دبي مع مسؤولي فرق الجاليات والمراكز الخاصة للعبة، برئاسة الأمين العام للاتحاد عتيق جمعة، وبحضور فاهم الخوري، الأمين العام المساعد.

واستهل عتيق جمعة، الأمين العام لاتحاد الإمارات للهوكي، الاجتماع بكلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للسادة الحضور، مؤكداً أهمية تلك الاجتماعات في التشاور وتبادل الآراء مع فرق الجاليات، بوصفهم داعماً قوياً للعبة، حيث يعتمد عليها الاتحاد في الاستفادة من خبراتها، من أجل توسيع نطاق ممارسة رياضة الهوكي بالدولة، مشيراً إلى التزام الاتحاد وحرصه على تعزيز الشراكة بشكل دائم مع كل الجاليات بالدولة، ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في شأن تفعيل مشاركة كل الفئات والجاليات المقيمة بالدولة في النشاط الرياضي.