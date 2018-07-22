الأوزبكي عزيز بطل «صيف الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أحرز الناشئ الأوزبكي عزيز سالييف لقب بطولة صيف الشارقة الدولية للمصنفين الدوليين تحت 1500 عن جدارة واستحقاق بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الناشئ زايد سلطان الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ليحقق بذلك ثماني نقاط، ويتوج من خلالها بكأس البطولة. كما أحرز الدولي الهندي سامسون ستانلي لقب بطولة صيف الشارقة الدولية للشطرنج للمصنفين تحت 2100 نقطة بعد فوزه في الجولة الأخيرة على الناشئ محمد مسلم لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ليصل إلى 7.5 نقاط متقدماً على أقرب ملاحقيه بنصف نقطة وليتوج باللقب.

وشهد حفل الختام عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طلال أحمد الزعابي النائب الثاني ووهيب جعفر الزرعوني رئيس لجنة التخطيط والاستراتيجية.