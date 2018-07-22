منتخب السباحة يشارك في بطولة البرتغال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يغادر منتخب السباحة صباح اليوم إلى البرتغال من أجل المشاركة في بطولة البرتغال المفتوحة للسباحة، وهي مؤهلة إلى أولمبياد الشباب بالأرجنتين، وذلك بعد فترة إعداد داخلي استمرت من منتصف الشهر الماضي في مجمع حمدان الرياضي تحت إشراف المدرب السلوفاكي ماتيك كوشار، وانتظام عدد من السباحين، ويستمر المنتخب في البرتغال حتى 30 يوليو الجاري والعودة إلى الإمارات. وتضم بعثة المنتخب الوطني جمعة البلوشي، رئيساً للبعثة، والمدرب ماتيك كوشار، والمدرب المواطن الكابتن صالح القبيسي، والإداري عمر المهري.

وأكد جمعة البلوشي، نائب رئيس اتحاد السباحة رئيس لجنة المنتخبات ورئيس البعثة، أن مشاركة المنتخب في البطولة تأتي من أجل محاولة الوجود في مثل هذه البطولات العالمية، والاحتكاك مع المدارس المختلفة في السباحة، التي بالتأكيد تضمن تطور المنتخبات الوطنية.