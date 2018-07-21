منتخبنا يجدد أمله في «عربية السلة»

المصدر: القاهرة - محمد حمصي

جدد منتخبنا الوطني للشباب أمله بالصعود إلى دور الأربعة، بعد فوزه الكبير على نظيره الجزائري 69 - 51 في رابع مبارياته بالنسخة 17 للبطولة العربية للشباب تحت 18 سنة المقامة حالياً في القاهرة، وتبقى الجولة القادمة هي الفيصل التي ستحدد هوية الفريق الرابع الذي سيرافق البحرين ومصر وتونس، التي حققت فوزاً ثميناً على المنتخب السوداني الحصان الأسود في البطولة.

وشعر منتخبنا بخطورة الموقف وتفوق على نفسه، رغم القرعة التي أجبرته على خوض 6 مباريات متتالية من دون توقف، بينما أتاحت لبقية الفرق الاستفادة من يوم راحة لتلتقط أنفاسها، ويخوض منتخبنا مباراتين مع الأردن والبحرين ستحددان مصيره في الصعود.

فوز البحرين

في المباراة الثانية أضاف المنتخب البحريني فارس الرهان فوزاً جديداً، بتغلبه بسهولة على نظيره الأردني 72 - 50، وفي المباراة الثالثة والأخيرة كانت تنتظر الجماهير تجاوز المنتخب السوداني مفاجأة البطولة لمنافسه التونسي والتأهل للدور قبل النهائي، لكن الأخير قدم عرضاً قوياً وأوقف زحف الحصان الأسود بفوزه 79- 68.

ويسدل الستار اليوم على مباريات الدور التمهيدي استعداداً لنصف النهائي، حيث تلتقي تونس مع الأردن، تليهما البحرين مع الإمارات، وأخيراً مصر والجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن الدور قبل النهائي سيقام الاثنين المقبل، بلقاء ثاني وثالث الدور التمهيدي والأول والرابع، على أن يلتقي الفائزان في النهائي يوم الثلاثاء لتحديد هوية البطل.

تحكيم مشرف

من جهته، أثبت حكمنا الدولي سالم الزعابي كفاءته في البطولة الحالية، من خلال المباريات الخمس التي أدارها حتى الآن، وهي البحرين مع تونس، والبحرين مع مصر، والبحرين مع السودان، ومصر مع تونس، والسودان مع تونس، ويرى الزعابي أن انضباط المنتخبات المشاركة كان عاملاً أساسياً في نجاح قضاة الملاعب، مضيفاً أن مباراة البحرين ومصر هي أبرز محطاته في البطولة.