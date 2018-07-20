«سامتيك» الشريك التكنولوجي الوحيد لألترا ماراثون المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست»، عن أن الشركة هي الشريك التكنولوجي الوحيد لألترا ماراثون المرموم، والذي يعد أطول ماراثون صحراوي في العالم ويقام من 11 إلى 15 ديسمبر المقبل في منطقة محمية المرموم ويمتد لمسافة 270 كيلومتراً داخل الصحراء، ويبلغ مجموع جوائزه 80000 دولار، وقال في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، إن «سامتيك» ستقوم بتزويد الرياضيين المشاركين في الماراثون بأحدث الأجهزة التكنولوجية من أجل إقامة سباق على أعلى قدر من الدقة والسلامة لكافة الرياضيين المشاركين مثل أجهزة تحدد مدى التزام المشاركين بالمسارات اللازم اتخاذها في السباق والسرعة، كما توفر هذه الأجهزة أعلى قدر من الدقة لمتابعة الحالة الصحية للمتسابقين بهدف الحفاظ على صحة المتسابقين في الماراثون.

وأكد عبد الهادي أن دبي تحرص دائماً على توفير مسابقات مثالية من كافة النواحي وخاصة التنظيمية، حيث توفر للمتسابقين كل وسائل السلامة وتراعي أن تنتهي مسابقاتها بالنجاح الذي يليق باسم دبي وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

تجدر الإشارة إلى أن سباق «ألترا ماراثون المرموم» يقام على مدار 5 أيام ويعتبر أقوى مقياس للقدرة على التحمل الرياضي، حيث يختبر القوة البدنية والقدرة على التحمل الذهني وينقسم إلى 3 فئات، الأولى لمسافة 270 كيلومتراً، والثانية لمسافة 100 كيلومتر، والثالثة لمسافة 50 كيلومتراً، تقام قرية السباق بجانب بحيرات منطقة المرموم، حيث ستضم خيماً للمساعدات الطبية والمياه والمرطبات الأساسية، كما سيتم إنشاء محطات على مسافات متساوية طوال مسار السباق لتسجيل الوقت، وتزويد المتسابقين بالمياه والعصائر، كما يتواجد طاقم طبي مجهز بأحدث الأجهزة الطبية في كل محطة.