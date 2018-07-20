«أبوظبي الأول» شريك رسمي لـ«عالمية الأولمبياد الخاص»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقع بنك أبوظبي الأول، أمس اتفاقية مع اللجنة المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الذي تستضيفه أبوظبي من 14-21 مارس 2019، ليكون بموجبها شريكاً رسمياً للأولمبياد الخاص.

ووقع الاتفاقية كل من خلفان المزروعي، مدير عام الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019، وجاسم آل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركات العقارية في بنك أبوظبي الأول، في المقر الرئيسي للبنك في أبوظبي، بحضور عبدالله المنصوري، الذي سيكون أول رياضي إماراتي يمثل الدولة في التنس في الأولمبياد الخاص، والسبّاح عمر شريف الشامي، إلى جانب ممثلين عن بنك أبوظبي الأول والأولمبياد الخاص.

ويتزامن توقيع الاتفاقية مع الاحتفالات العالمية بمناسبة مرور 50 عاماً على الأولمبياد الخاص ويشارك بنك أبوظبي الأول وكجزء من الاحتفالات في حملة «إضاءة من أجل التضامن» الدولية، التي يدعمها أكثر من 70 معلَماً حول العالم، من خلال إضاءة المقر الرئيسي للبنك باللون الأحمر من وقت الغروب وحتى منتصف الليل. وتعكس مهمة الأولمبياد الخاص إنهاء التمييز الذي يتعرض له أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، لبناء مجتمعات أكثر تضامنًا حول العالم.

وأكد جاسم آل علي أن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 تعد واحدة من أبرز الفعاليات التي تستضيفها أبوظبي، وتعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتعزيز روح التسامح والوحدة على مستوى الإمارة والمنطقة، وقال: يسعدنا أن ندعم هذه الفعالية الإنسانية المهمة، والتي تشكل إضافة إلى ألعاب الأولمبياد الخاص العالمية، وتدعم تمكين أصحاب الهمم.