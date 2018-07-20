منتخبنا يخسر أمام السودان في «عربية السلة»

المصدر: القاهرة- البيان الرياضي

خسر منتخبنا أمام نظيره السوداني 55 - 59 في البطولة العربية لكرة السلة للشباب، وذلك في الدقائق الأخيرة، وبهذه النتيجة أصبحت مهمته صعبة لبلوغ المربع الذهبي، ويلتقي منتخبنا اليوم مع نظيره الأردني في الجولة قبل الأخيرة من الدور التمهيدي، كما يلعب الجزائر مع تونس، والسودان مع مصر.

وبالعودة إلى مباراة منتخبنا والسودان فقد جاءت الخسارة لسببين، الأول استنفاد اللياقة البدنية للاعبينا، والثاني فارق الطول وهو السلاح الذي استخدمه المنتخب السوداني الذي كان الأنشط والأكثر تركيزاً خاصة في الربع الأخير الحاسم والذي أنهاه لصالحه 21 - 14، بعدما كان منتخبنا في الربع الأول 16- 10، ثم تفوق المنتخب السوداني في الربع الثاني 12 - 9، وتعادل الفريقان في الربع الثالث 16- 16 إلا أن منتخبنا لم يتمكن من مجاراة منافسه في الدقائق الأخيرة وخسر هذا الشوط بفارق 7 نقاط.

وكانت معدلات منتخبنا خجولة على غير العادة، فعلى سبيل المثال، سجل 16 نقطة من داخل المنطقة من 44 محاولة كما سجل 5 ثلاثيات من 26 محاولة و8 رميات حرة من أصل 18 و36 متابعة منها 25 في الدفاع و16 مساعدة و19 قطع كرة و13 خطأ، فيما كانت أرقام الفريق السوداني أفضل، حيث سجل 24 نقطة من أصل 63 من داخل المنطقة، أي بنسبة 38 في المئة و11 رمية حرة من 20 أي بنسبة 55 في المئة، كما سجل رقماً قياسياً في المتابعة، 77 منها 48 في الدفاع إلا أنه ارتكب أخطاء كثيرة بواقع 30 خطأ.

انتقاد

وانتقد عبد الحميد إبراهيم مدرب منتخبنا، اللجنة الفنية بسبب عدم موافقتها على إقامة البطولة بنظام المجموعتين، وهو الاقتراح الذي تقدمت به الإمارات خلال مراسم القرعة وقال: «ذبحوا منتخبنا الذي كان مطالباً بخوض 6 مباريات بدون توقف، الأمر الذي أثر في مجهوده البدني، ناهيك عن فارق الطول بينه وبين المنتخبات الثلاثة التي قابلها، وهي تونس ومصر والسودان، وبذلك تكون اللجنة أضاعت هيبة البطولة، لأن هذه المشكلة تمس المسابقة بأكملها».

حظ

عبّرت أميرة يوسف رئيس بعثة السودان، عن فرحتها بالفوز الثاني على التوالي لمنتخب بلادها ومضاعفة حظوظهم بالصعود إلى المربع الذهبي، وأكدت أنها كانت متوترة طوال المباراة بسبب تقارب النتيجة وتقدم منتخب الإمارات في البداية، لكن لاعبيها كانوا على مستوى المسؤولية وحققوا في النهاية الفوز.