سوجي يواجه ريبيرو في «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

تشهد بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو 29 الجاري، ويغلق باب التسجيل للمشاركة فيها يوم 24 الجاري، عودة سلسلة الأساطير، حيث سيواجه الأسطورة الياباني صاحب الحزام الأسود دايسوكي سوجي الملقب «بأمازون» البطل الأسطوري فيتور ريبيرو الملقب «بشاولين» في صالة الألعاب الرياضية في أوتا، بطوكيو يوم الأحد 29 يوليو، في المحطة الأولي من جولة الجوجيتسو حول العالم. دايسوكي «أمازون» سوجي، البالغ من العمر 37 عاما، هو أسطورة الحزام الأسود في رياضة جيو جيتسو ويمثل فريق كاربي دايم، وهو أيضا مقاتل مخضرم في الألعاب القتالية المختلطة (MMA) حيث أضاف 18 لقبا لإسمه.

فخر

وقال داسوكي سوجي «إنه لشرف لي أن أمثل اليابان في بطولة أبوظبي غراند سلام هنا في طوكيو. إن سلسلة الأساطير في فعاليات اتحاد الإمارات للجوجيتسو رائعة للغاية، ومن دواعي سروري أنا أكون مدعواً بها، فأنا متحمس جدًا لمواجهة فيتور شاولين، فهو لاعب حقق كل شيء في رياضة الجوجيتسو وألعاب القتال المختلطة. إنها بالفعل ستكون مباراة مثيرة بلا شك.

تجربة

فيتور ريبيرو الملقب» بشاولين «، يبلغ من العمر 39 عاما، وقد شارك شاولين مرتين في سلسلة الأساطير بطولة أبوظبي العالمية للجيو جيتسو للمحترفين، وفي عام 2017 خنق شاولين اللاعب كيني فلوريان مما جعله فاقد الوعي، وفي عام 2016 أجبر دانيال مورايس على الاستسلام.

وفي تصريح له، قال فيتور ريبيرو»ستكون هذه المرة الثالثة لي في سلسلة الأساطير ولكنها ستكون المرة الأولى التي أتنافس فيها خارج أبوظبي، لذا فإنها ستكون تجربة جديدة. إنها للحظة فخر بالنسبة لي أن أقاتل دايسوكي، أفضل لاعب في اليابان. كل ما يمكنني قوله هو أنها ستكون مباراة خاصة بالتأكيد، وأود أن أشكر اتحاد الإمارات للجوجتسو على تنظيمه عالي المستوى.

نخبة

وستضم بطولة أبوظبي غراند سلام في طوكيو، بعض أفضل اللاعبين في هذه الرياضة، بما في ذلك مايسا كالداس، وأمل أمجد، وبيانكا باسيليو، وناتيلي ميلو، وباولو مياو، وتياجو برافو، ودي جي جاكسون وكاينان دوارتي، ورودسن ماتيوس، وجوتبرج بيريرا وجواو غابرييل روشا وجيرار لابينسكي، وغيرهم ممن سيبحثون عن نقاط إضافية ليرفعوا ترتيبهم في تصنيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويتنافسون أيضا على حصتهم من الجوائز البالغ مجموعها 120,000 دولار أميركي. وستبدأ بطولة أبوظبي غراند سلام في طوكيو في الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً (بتوقيت طوكيو). وتجري منافسات الأوزان لجميع اللاعبين المتنافسين في صالة أوتا للألعاب الرياضية بطوكيو.