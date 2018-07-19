«شباب الطائرة» يرفعون شعار التحدي في «الآسيوية»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة الطائرة للشباب، على قائمة اللاعبين النهائية المشاركة في البطولة الآسيوية للطائرة للشباب التي تنطلق في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، إذ تحدد لائحة البطولة، تسجيل 12 لاعباً فقط في قائمة كل منتخب مشارك في البطولة. وتم اختيار 12 لاعباً من أصل 13 لتمثيل المنتخب في البطولة الآسيوية، بعد استبعاد اللاعب محمد عبد الله البلوشي من قائمة المعسكر الخارجي لبعثة «الأبيض» في بولندا، التي تعود اليوم ، برئاسة مبارك حارب النعيمي عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، إلى الدولة وتسافر مباشرة إلى البحرين للمشاركة في البطولة، برئاسة عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية للطائرة.