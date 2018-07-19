منتخبنا يدفع ثمن الإجهاد في «عربية السلة»

المصدر: القاهرة- محمد حمصي

دفع منتخبنا ثمن الإجهاد الناجم عن مباراته الأولى مع تونس، وخسر أمام نظيره المصري 74 -58، بعدما قدم عرضاً متفاوتاً، مع العلم بأنه كان بإمكانه أن يخرج بنتيجة أفضل لولا إهداره 18 رمية حرة، والاكتفاء بثماني رميات فقط، واللافت أن منتخبنا نجح في منتصف الربع الثاني من إدراك التعادل، وإيقاف خطورة أصحاب الأرض لكنه عاد بعد ذلك ليستقبل عدة نقاط متتالية.

وقال المدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم، إن ضغط المباريات أدى إلى إرهاق لاعبينا، إذ انه من الصعب خوض ست مباريات متتالية بدون توقف، في الوقت الذي كانت فترة الإعداد بسيطة جداً، وآمل ألا يتسبب هذا الضغط بحدوث أي إصابات قبل سفرنا إلى تايلاند للمشاركة في نهائيات آسيا للشباب.