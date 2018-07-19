أبيض المبارزة ينهي معسكره في الصين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهى أمس بمدينة ووشي الصينية منتخبنا الوطني للمبارزة معسكره الدولي الخارجي، تمهيداً لمشاركته ببطولة العالم للمبارزة أهم وأكبر بطولات المبارزة العالمية، والمقرر انطلاقها غداً بنفس المدينة، وتستمر منافساتها حتى 26 من الشهر الجاري، بمشاركة أكثر من 750 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 70 دولة.

تتكون بعثة منتخبنا الوطني من 4 لاعبين ولاعبتين هم عبدالله الحمادي وعلي الحمادي والعنود مبروك في سلاح الايبيه، وعلي الحمادي في سلاح السابر وخالد المرزوقي وشهد خرام في سلاح الفلوريه. ومن المقرر أن يستهل منتخبنا الوطني مشاركته ببطولة العالم اليوم بمشاركة علي الحمادي في منافسات سلاح السابر والعنود مبروك في سلاح الايبيه فتيات في حين تخوض الناشئة الواعدة شهد خرام منافسات سلاح الفلوريه غداً .