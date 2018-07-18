ستون يحصد لقب بطولة اسكتلندا للغولف

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

حجز الإنجليزي براندون ستون مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتشكل المحطة الختامية للجولة التي تقام سنوياً تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعد حصده لقب بطولة إسكتلندا المفتوحة.



وشارك خريج جولة التحدي عام 2015 في بطولة جولة موانئ دبي العالمية عام 2016، لكن فوزه الكبير في اسكتلندا يعني أنه دعم مكانه إلى جانب أفضل 60 لاعباً في «السباق إلى دبي» في الحدث المرموق في دبي، بالإضافة إلى حجز مكانه في البطولة المفتوحة هذا الأسبوع في كارنوستي. وكان أداء ستون كافياً لمساعدته في التغلب على المتعثرين في لائحة البطولة، كسب 1,166,660 نقطة، لينتقل من المركز 144 إلى المركز 14.



المركز الثاني

وحصل إيدي بيبريلي على المركز الثاني في غولاني، الذي كان كافياً أيضاً لحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، حيث تسلق من المركز 61 إلى المركز 16 في ترتيب «السباق إلى دبي» لإعادة موسم النهضة إلى مساره.



وحصل جينس دانتورب، المتخرج من جولة التحدي عام 2017، على أفضل نتيجة له في هذا الموسم، حيث حل بالمركز الثالث مع الجنوب أفريقي تريفور إيملمان والأميركي لوك ليد، ليحجزوا آخر الأماكن في بطولة كارنوستي، ليكون أول ظهور له في بطولة كبرى.



فرصة للعودة

كما أن لدى السويدي أيضاً فرصة رائعة للعودة إلى الإمارات، حيث انتصر في تحدي رأس الخيمة للغولف 2017، ليلعب في بطولة جولة موانئ دبي العالمية.

وبهذا الفوز انتقل من المركز 178 إلى المركز 62 في ترتيب «السباق إلى دبي».



وبقيت المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب «السباق إلى دبي» كما هي، مع تصدر بطل الماسترز الأميركي باتريك ريد الترتيب بمجموع 2,856,584 نقطة، والسويدي أليكس نورن في المركز الثاني، وحامل لقب «السباق إلى دبي» تومي فليتوود في المركز الثالث، والإيطالي فرانشيسكو موليناري في المركز الرابع.