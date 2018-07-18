استقبال وردي حاشد لبعثة «كاراتيه الإمارات»

المصدر: Ⅶ دبي-علي شدهان

حظيت بعثة «كاراتيه الإمارات» باستقبال وردي حاشد لدى عودتها من العاصمة الأردنية عمان الليلة قبل الماضية عبر مطار دبي الدولي، تقديراً لفوز ثلاثي جماعي رجال «الكاتا» المؤلف من مروان المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار، بالميدالية البرونزية التاريخية في البطولة الآسيوية التي أسدل الستار على منافساتها المثيرة مؤخراً في الأردن.

وتقدم كوكبة المستقبلين، مروان سنكل نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، وحميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد، الأمين العام للاتحاد العربي، وعيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه، وسعيد العاجل مدير إدارة الفعاليات المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وطارق السويدي عضو مجلس إدارة النادي، وأيوب حسين المدير التنفيذي للنادي، وأولياء أمور اللاعبين الأبطال.

بعثة الإمارات

وضمت بعثة «كاراتيه الإمارات» في البطولة الآسيوية بالأردن، فخرالدين عبدالمجيد الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس اتحادي العرب وآسيا، ومحمد الشحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس البعثة، وجابر جاسم حكماً دولياً، ونادر بيجي مدرباً، واللاعبين، مروان عبدالله المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار «جماعي الكاتا»، وحوراء محمد عباس «فردي كوميتيه تحت 50 كغم»، واحمد سالم «فردي كوميتيه تحت 67 كغم»، وحماد الغفلي «فردي كوميتيه تحت 60 كغم»، ومحمود السيد السكرتير الإداري للبعثة، إضافة إلى خماسي التحكيم المكون من أمينة حاجي ومحمود آل رحمه وعبدالله عيسى وعقيل العوضي وخالد الطنيجي، الذين تمكنوا من الحصول على الشارة الآسيوية بعد اجتيازهم دورة التحكيم التي أقامها الاتحاد القاري على هامش البطولة الآسيوية.

إنجاز جديد

ووصف مروان سنكل النتيجة التي عادت بها «كاراتيه الإمارات» من البطولة الآسيوية بالأردن، بالإنجاز الجديد الذي يضاف لإنجازات اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، لافتاً إلى أن الجيل الحالي للعبة بمقدوره تحقيق المزيد من الإنجازات لـ «كاراتيه الإمارات» في المشاركات القادمة.

إشراف مباشر

وكشف سنكل النقاب عن وجود برامج إعداد للمنتخبات الوطنية بإشراف مباشر من اللواء «م» الرزوقي، وبمتابعة من مجلس إدارة الاتحاد، وكل المعنيين عن شؤون اللعبة لا سيما المنتخبات الوطنية، مشدداً على أن الإعداد للبطولات والاستحقاقات القادمة يسير على قدم وساق، معرباً عن ثقته بمواصلة مشوار الانتصارات، مثنياً على أداء اللاعبين الأبطال، وبجهود الجهازين الإداري والفني للمنتخب.

جميع الأطراف

ومن جانبه، أشاد عيسى هلال، بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق الانتصارات الرياضية على مختلف الأصعدة، مهنئاً اتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء «م» الرزوقي بالإنجاز الكبير، مشدداً على أن الإنجاز هو ثمرة التعاون المثمر بين جميع الأطراف، منها اتحاد اللعبة، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة الرياضي، منوهاً إلى أن الاهتمام المتصاعد بألعاب الدفاع عن النفس، أثمر عن نتائج باهرة في الفترة الأخيرة.

القيادات الشابة

وكشف عيسى هلال النقاب عن امتلاك نادي الشارقة الرياضي نخبة من الأبطال السابقين والفنيين القادرين على استمرارية تحقيق البطولات للعبة بصورة عامة، والشارقة خصوصاً، مشيراً إلى الحرص على الاهتمام بالقيادات الشابة في الإمارة الباسمة من أجل تواجدهم في الاتحادات الوطنية.

اهتمام

أوضح عيسى هلال أن تأسيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس جاء للاهتمام بنشر تلك الرياضات، وتنميه قدرات الشباب في الإمارة.