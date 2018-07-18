لقاء تعريفي لأطباء فحص المنشطات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات السبت الماضي في مقر الهيئة العامة للرياضة، اللقاء التعريفي لأطباء فحص المنشطات، واستقبلت الدفعة الأولى من الأطباء والطبيبات المواطنين لإعدادهم كأطباء فحص منشطات.

تم خلال اللقاء التعريفي إعطاء الأطباء نبذة عن عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وعمل طبيب فحص المنشطات، والصفات والشروط المطلوب توافرها، وآلية عمل فحص المنشطات، وكيفية الإعداد للفحوصات وأهميتها، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية في هذا المجال، وإعداد أطباء فحص المنشطات بالصورة المطلوبة للقيام بالعمل على أكمل وجه وحسب المعايير الدولية المطلوبة. حضر اللقاء 16 طبيباً وطبيبة مواطنين وعدد من أطباء فحص المنشطات القدامى، وذلك لتبادل الخبرات والمعرفة.