«دبي الرياضي» يعلن تنظيم ألترا ماراثون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد مجلس دبي الرياضي مؤتمراً صحافياً في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، في مقره بحي دبي للتصميم للإعلان عن تنظيم سباق «ألترا ماراثون المرموم» الذي يقام في محمية المرموم، ويعد الأول من نوعه في العالم.

ويتحدث في المؤتمر الصحافي كل من غازي سبيل المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالإنابة في مجلس دبي الرياضي، وروث ديكنسون الشريك الإداري في مجموعة فيت جروب، وسمير عبد الهادي الرئيس ومؤسس شركة سام تيك، وآني براون رئيس مجلس إدارة شركة هيلث آند سيفتي سوليوشن، ود. خالد السويدي بطل الماراثون الإماراتي الذي أنهى مؤخراً سباق ماراثون الرحمة للجري مسافة 327 كيلومتراً في شهر فبراير الماضي احتفالاً بعام زايد، وجانيت ميرتز البطلة العالمية في سباقات الألترا ماراثون.