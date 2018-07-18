فيروز أفضل حكم في «آسيوية التايكواندو»

المصدر: Ⅶالفجيرة - محمد فضل

في إنجاز جديد للعبة التايكواندو، نال الإماراتي عيد فيروز جائزة أفضل حكم آسيوي خلال بطولة آسيا للتايكواندو، التي أقيمت منافساتها مؤخراً في فيتنام بمشاركة معظم دول القارة الصفراء، وأهدى فيروز هذا الإنجاز لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لاهتمامه ودعمه لمسيرته الرياضية وللعبة التايكواندو، التي تبوأت مكانة كبيرة ومرموقة في الخارطة العربية والإقليمية، وقال لا أنسى دور الهيئة العامة للرياضة برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي - رئيس الهيئة العامة للرياضة، والعقيد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، مشيراً إلى أن إنجاز أفضل حكم في بطولة آسيا لم يأت من فراغ، بعد أن قام سمو ولي عهد الفجيرة بتوفير كل معينات النجاح له من أجل أن يرفع اسم الإمارات عالياً.