إماراتي ينال جائزة أفضل حكم في بطولة آسيا للتايكواندو بفيتنام

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

في إنجاز جديد للعبة التايكواندو نال الإماراتي عيد فيروز جائزة أفضل حكم آسيوي خلال بطولة آسيا للتايكواندو التي أقيمت منافساتها مؤخراً في فيتنام بمشاركة معظم دول القارة الصفراء.

وقال فيروز، أهدي هذا الإنجاز لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لاهتمامه ودعمه لمسيرة الرياضية وللعبة التايكواندو والتي تبوأت مكانة كبيرة ومرموقة في الخارطة العربية والإقليمية، ولا انسى دور الهيئة العامة لرعاية الرياضة برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي – رئيس الهيئة العامة للرياضة، والعقيد أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو.

وأوضح أن إنجاز أفضل حكم في بطولة آسيا لم يأتي من فراغ بعد أن وفّر سمو ولي عهد الفجيرة كل معينات النجاح له من أجل أن يرفع اسم الإمارات عالياً في سماء آسيا، لافتاً إلى أن الجميع أسهموا في نجاح مسيرته التحكيمية العامرة بالإنجازات بعد أن نال من قبل لقب أفضل حكم في بطولة العالم في كندا 2016، مشيراً إلى أنه يرغب في التواجد ضمن حكام لعبة التايكواندو بنهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف فيروز عن مشاركته ضمن حكام بطولة آسيا في إندونيسيا خلال الأشهر المقبلة والتي سيتوجه بعدها إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم للتايكواندو، مبيناً أنه الحكم الإماراتي الوحيد الذي أشرف على جولات بطولة فيتنام الآسيوية الأخيرة.

الجدير بالذكر أن عيد فيروز اختاره الاتحاد الدولي للتايكواندو ضمن أفضل 40 حكماً على مستوى العالم لهذه اللعبة.