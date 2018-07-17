معسكران خليجي وأوروبي لناشئي اليد

المصدر: Ⅶ دبي - فائز بجبوج

يدشن منتخب ناشئي اليد اليوم مرحلة الإعداد الثالثة بصالة مدرسة النهيانية في العين، في إطار الاستعدادات للبطولة الآسيوية الثامنة والتي تقام بالعاصمة الأردنية عمان من 14 - 27 سبتمبر المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين بمقدونيا 2019، وتتضمن خطة الإعداد إقامة معسكر خارجي في البحرين ثم السعودية، من 24 إلى 30 الجاري يخوض خلاله المنتخب 4 مباريات ودية، ثم تعود التجمعات الداخلية مجدداً بصالة الأندية حتى 25 أغسطس، ويسافر المنتخب إلى معسكر «أوروبي» في مقدونيا من 27 أغسطس إلى 9 سبتمبر، يتخلله 6 مباريات تجريبية، ثم يعود إلى الدولة لبدء التجهيز للسفر إلى الأردن، 12 سبتمبر ودخول أجواء البطولة.