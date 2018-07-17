تدشين الموقع الرسمي لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

دشنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات في احتفالية مميزة الموقع الرسمي للحدث الذي يعد الأبرز للسيدات على صعيد العالم، حضر الحفل اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة وعدد من أعضاء اللجنة ويهدف الموقع ليكون منصة إعلامية تعرض كافة الأخبار والنتائج والصور وبعض مقاطع الفيديو والبث الحي للمنافسات، ليقدم خدمة إعلامية شاملة لمتابعي رياضة الرماية بمختلف أنحاء العالم عبر الرابط التالي: www.fbmwisc.com.

وأعرب الريسي عن سعادته بتدشين الموقع استمرارا للنجاح الكبير الذي حققته بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، في عامها الأول، وتزامناً مع موعد بداية النسخة الثانية التي تبدأ بجولة تودي الإيطالية معقل الرماية العالمية الخميس المقبل، وأشار إلى أن النسخة الحالية تشهد طفرة في التجهيزات حيث ستقام بأكثر من دولة عربية، كما أنها البطولة الوحيدة على مستوى العالم ذات الجوائز المالية الكبيرة حرصاً على دعم المرأة وتطوير مستوى الراميات في العالم.

الجدير بالذكر أن النسخة الجديدة من البطولة تقام في 4 دول تمثل 3 قارات، وتبدأ في قارة أوروبا في مدينة تودي الإيطالية الخميس المقبل، ثم تنتقل إلى إفريقيا في مدينة القاهرة «مصر» ثم مدينة الرباط «المغرب»، وتختتم في آسيا بمدينة العين «الإمارات».

وأكد العميد حسن بن هدية الشحي، المدير التنفيذي للبطولة، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتقديم نسخة أكثر تميزاً للبطولة وتليق باسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» وتوفر الفرصة لجميع الراميات من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم للمنافسة القوية والاطلاع على المدارس المختلفة، وإتاحة الفرصة لهن للاحتكاك القوي للارتقاء بمستواهن.وأوضح الشحي أن النسخة الحالية ستشهد مشاركة عدد ضخم من الراميات من 20 دولة مختلفة، وهو ما يبشر إلى إمكانية حدوث نقلة نوعية «كماً وكيفاً» وخروج بطولة قوية ومشاركة فعالة.