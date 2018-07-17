منتخب الطاولة إلى الأردن للمشاركة في بطولة غرب آسيا

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

تغادر بعثة منتخب كرة الطاولة، اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في بطولة غرب آسيا للفردي والزوجي، التي تنطلق غداً، ويترأس البعثة عبد الرحمن المنهالي،عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم اللاعبين راشد محمد، وفيصل عباس في الرجال، وعبدالله البلوشي، وصلاح الدين عبد الحميد، وعيسى إبراهيم للشباب، ومحمد محمود، وعبدالله يوسف، ومحمد صادق في الناشئين. ويشارك لاعبو الشباب والناشئين في بطولة الأردن الدولية، من 25 إلى 29 الجاري، كما يعسكر المنتخب بالصين 31 الجاري، قبل بطولة آسيا للشباب والناشئين، في ميانمار.