منتخبنا ومصر في «عربية شباب السلة» اليوم

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

يلتقي اليوم منتخبنا الوطني مع نظيره المصري «أحد المرشحين للقب»، في أقوى مباريات البطولة العربية لشباب السلة تحت 18 سنة، التي تقام منافساتها بمجمع الصالات باستاد القاهرة، ويلعب الجزائر مع الأردن، والسودان مع البحرين، ويأمل منتخبنا في تحقيق الفوز للتقدم بقوة في مشوار البطولة .

وكان د.مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي للسلة، رئيس الاتحاد المصري افتتح البطولة، ونقل تمنيات اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحاد العربي بنجاح الحدث، وقدمت فتيات مدرسة الزهور عرضاً شيقاً.

وعقب حفل الافتتاح المبسط أقيمت 3 مباريات أسفرت نتائجها عن فوز مصر على الأردن 78 - 54، والبحرين على تونس 76 -61، والجزائر على السودان 65 - 27. الجدير بالذكر أن الدولي سالم الزعابي يمثل التحكيم الإماراتي في البطولة.