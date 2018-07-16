خليفة الحوسني يُتوج بفضية «آسيوية الجودو»

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

تُوج خليفة الحوسني لاعب منتخبنا للشباب، بالميدالية الفضية في وزن 73 كغ لفئة الشباب، ضمن بطولة كأس آسيا للجودو في هونغ كونغ، وكان قريباً من حصد الذهب خلال المباراة النهائية التي جمعته مع بطل كوريا الجنوبية، وبهذه النتيجة وضع الحوسني قدمه في مشوار التأهل للمشاركة في أولمبياد الأرجنتين التي تقام في أكتوبر المقبل.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو البعثة بإنجاز الحوسني عبر اتصال هاتفي، مشيداً بتألق البطل الواعد الذي يعده الاتحاد ليصبح لاعباً أولمبياً لتحقيق طموحات الجودو الإماراتي، وتمنى الدرعي أن بواصل منتخبنا ظهوره المشرف في البطولة الآسيوية الثانية. من ناحية أخرى، يغادر منتخب الأمل للجودو، هونغ كونغ، اليوم، وينتظم في معسكر إعداد قصير في مكاو قبل انطلاق البطولة الآسيوية الثانية التي تقام في المدينة نفسها خلال الفترة من 21 إلى 24 الجاري.