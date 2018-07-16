نوفاك ديوكوفيتش يتربع على عرش «ويمبلدون»

المصدر: لندن - وكالات

تربع الصربي نوفاك ديوكوفيتش على عرش بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد فوزه، أمس، في النهائي على الجنوب أفريقي كيفن أندرسون «الثامن» 6-2 و6-2 و7-6 (7-3).

وهو اللقب الأول لديوكوفيتش في «غراند سلام» منذ 2016 حين أحرز لقب رولان غاروس الفرنسية للمرة الأولى في مسيرته. ورفع الصربي رصيده في ويمبلدون إلى 4 ألقاب، وفي «غراند سلام» إلى 13 لقباً. وفي المقابل، فشل أندرسون في الخروج منتصراً بلقبه الكبير الأول بعد سقوطه عند العتبة الأخيرة للمرة الثانية في مسيرته (سبق أن خسر نهائي فلاشينغ ميدوز 2017 على يد نادال).