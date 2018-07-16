منتخبنا للشباب يلتقي نظيره التونسي في «عربية السلة» اليوم

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

يلتقي منتخب الإمارات الوطني لكرة السلة للشباب اليوم، نظيره التونسي في تمام الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية 17 والتي انطلقت أول من أمس في مجمع الصالات بإستاد القاهرة في مصر، بمشاركة سبعة منتخبات هي: الإمارات ومصر والبحرين وتونس والجزائر والسودان والأردن، وقد غاب منتخبنا عن مباريات اليوم الأول نتيجة للقرعة التي أجبرته على خوض ست مباريات متلاحقة بدون توقف، الأمر الذي دفع بممثل وفد الإمارات راشد النقبي مدير المنتخب، للإعراب عن أسفه للنتائج التي آلت إليها القرعة والتي تسببت بهذا الضغط الذي سيواجهه منتخبنا الشاب خاصة وانه تنتظره مهمة آسيوية في تايلاند الشهر المقبل متمثلة بنهائيات القارة على مستوى الشباب.

حاول النقبي إقناع اللجنة الفنية المشرفة على البطولة بتوزيع الفرق على مجموعتين بدلاً من مجموعة واحدة حتى يتسنى للمنتخبات المشاركة الحصول على راحة كافية بدلا من الوقوع في ضغط المباريات، لكنها رأت أن نظام المجموعة الواحدة يوفر الاحتكاك المطلوب ويتيح للجميع الاستفادة الفنية خاصة في ظل مشاركة بعض المنتخبات في الاستحقاقات القارية مثل الإمارات والبحرين.

ومن المقرر أن يلعب شباب الإمارات عقب لقاء اليوم، أمام نظيره المصري الثلاثاء والسوداني الأربعاء والجزائري الخميس والأردني الجمعة على التوالي، قبل أن يختتم مشواره في الدور التمهيدي بلقاء البحرين السبت المقبل على أن تحصل المنتخبات على راحة يوم الأحد.