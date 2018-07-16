عبدالله القاسمي يعيد تشكيل إدارات أندية رياضية

المصدر: الشارقة - علي الظاهري، محمد فضل ووام

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً إدارياً برقم 8 لسنة 2018م، بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي، وعضوية كل من: محمد جمعة بن هندي، ناصر سعيد بن عفصان، عبيد سعيد الشامسي، إبراهيم محمد الجروان، محمد سعيد بوزنجال، محسن مصبح فرج، سليمان عبدالرحمن الهاجري، سعيد مطر فيروز محمد، ومحمد عبيد الحصان.

ووفقا للقرار يُوزع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماعاته، وينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار مدة العضوية في المجلس 4 سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.

اجتماع وعقد مجلس إدارة نادي الشارقة اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة سالم عبيد الشامسي أمس وأسفر الأول عن اختيار محمد جمعة بن هندي نائباً للرئيس، ومحسن مصبح رئيساً لشركة كرة القدم، ومحمد الحصان رئيساً لإدارة الألعاب الجماعية، وم.سليمان الهاجري رئيساً لإدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم الجروان رئيساً لشركة الاستثمار.

‏كما تم اختيار ناصر بن عفصان مديراً تنفيذياً للنادي، وعبيد الشامسي رئيساً للمكتب القانوني في النادي.

توجه سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم المعنوي والمادي اللا محدود من سموه، متوجهاً بالشكر إلى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على الثقة الغالية.

وأكد سالم الشامسي، أن المجلس ينتظره تحديات كبيرة وأنهم سيواصلون العمل من أجل تحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة سعياً إلى إعادة الأمجاد للملك وإعادته إلى صدارة الأندية.

وثمن الشامسي جهود أعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين لم يتوانوا في خدمة «الملك»، متمنياً التوفيق للأسماء الجديدة التي انضمت إلى مجلس الإدارة.

كلباء

وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، قراراً إدارياً برقم 12 لسنة 2018م بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، برئاسة علي حسين علي اللوغاني، وعضوية كل من محمد عبيد محمد اليماحي، وهلال محمد النقبي، وعبدالله عبدالرزاق عبدالرحيم البلوشي، ومحمد عبدالله سعيد الزعابي، وسالم خميس سعيد المزروعي، وفيصل عبدالله البيرق، وعبدالله حسن علي الدرمكي، وسعيد عبدالله غانم سيف الزعابي.

الرياضات البحرية

وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، قراراً إدارياً برقم 10 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة علي سالم عبدالرحمن المدفع، وعضوية كل من خالد جاسم سيف المدفع، وطارق سعيد علي عبيد علاي النقبي، وعبدالله سعيد عبدالله راشد السلامي، وحميد علي حميد سعيد المهيري، وحسن محمد علي صالح الزعابي، ومحمد أحمد عماد الكمالي.

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البطائح

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي القرار الإداري رقم 11 لسنة 2018م بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي البطائح الرياضي الثقافي، برئاسة حمد سالم بن حمودة الكتبي، وعضوية كل من حران مبارك سيف الجزيعي، وأحمد سيف محمد بن نهيله، وعبيد سعيد عبيد الطنيجي، ومحمد عبدالله حليس الكتبي، وخلفان سيف خلفان مصبح، وسعيد مطر مسعود حامد، وسلطان راشد مبارك بن سرود المنصوري، وسالم علي سالم سلطان بالرشيد الكتبي.

الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

وأصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي القرار الإداري رقم 9 لسنة 2018م، بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، برئاسة أحمد عبدالرحمن العويس، وعضوية كل من أحمد سعيد علي الجروان. ومحمد عبدالله محمد علي بورحيمه، وطارق جمعة إبراهيم عبيد السويدي، وعلي عبيد علي حميد الحمودي، وعبيد عبدالرحمن العسم السويدي، وخالد إبراهيم مبارك سيف الناخي.

ووفقاً للقرارات تقوم مجالس الإدارة الجديدة بتوزيع المناصب الإدارية بين أعضائها في أول اجتماعاتها، ويقوم كل مجلس بانتخاب نائب للرئيس من بين الأعضاء توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وحدد القرار مدة العضوية في كل مجلس بأربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت عضويتهم.