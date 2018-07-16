«كاراتيه الإمارات».. الحلم الآسيوي حقيقة

المصدر: دبي-علي شدهان

بات الحلم الآسيوي لـ«كاراتيه الإمارات»، حقيقة على أرض الواقع بعد الفوز التاريخي لثلاثي مسابقة جماعي رجال «الكاتا» المؤلف من مروان عبدالله المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار، بالميدالية البرونزية للبطولة الآسيوية التي احتضنتها العاصمة الأردنية عمان بمشاركة صفوة منتخبات القارة الصفراء.

وتعود بعثة «كاراتيه الإمارات»، إلى الدولة في العاشرة من مساء اليوم عبر مطار دبي الدولي، وعلى متن طيران الإمارات في ختام المشاركة بالبطولة الآسيوية في الأردن.

خماسي التحكيم

تضم البعثة، فخرالدين عبدالمجيد الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس البعثة، وجابر جاسم حكماً دولياً، ونادر بيجي مدرباً، واللاعبين، مروان عبدالله المازمي وأمين العوضي وخليفة العبار «جماعي الكاتا»، وحوراء محمد عباس «فردي كوميتيه تحت 50 كغم»، واحمد سالم «فردي كوميتيه تحت 67 كغم»، وحماد الغفلي «فردي كوميتيه تحت 60 كغم»، ومحمود السيد السكرتير الإداري للبعثة، إضافة إلى خماسي التحكيم المكون من أمينة حاجي ومحمود آل رحمه وعبدالله عيسى وعقيل العوضي وخالد الطنيجي، الذين تمكنوا من الحصول على الشارة الآسيوية بعد اجتيازهم دورة التحكيم التي أقامها الاتحاد القاري على هامش البطولة الآسيوية.

ليست سهلة

ولم يكن نيل «كاراتيه الإمارات» الميدالية البرونزية التاريخية سهلاً، فقد تحقق ذلك بعدما تمكن الثلاثي المكون من المازمي والعوضي والعبار، من الفوز على المنتخب الصيني بخماسية نظيفة في المباراة الأولى، والخسارة في المباراة الثانية أمام المنتخب الماليزي بنتيجة 3/‏2، قبل أن يحقق نجوم الإمارات الفوز في المباراة الثالثة على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 3/‏2، ليظفر أبطال الدولة بأول ميدالية آسيوية في مسابقة جماعي رجال «الكاتا».

الأعوام الماضية

ورغم فوز «كاراتيه الإمارات» بأكثر من ميدالية آسيوية ملونة على صعيد فردي مسابقتي «الكاتا» و«الكوميتيه، إلا أنه لم يسبق لأي من منتخبات الدولة للرجال في كلتا المسابقتين من الفوز بأية ميدالية آسيوية في جميع البطولات القارية التي شاركت فيها منتخبات رجال الدولة في الأعوام الماضية.

الفئات الأربع

وأنعشت البرونزية الآسيوية التاريخية لجماعي «رجال الكاتا»، الأمل في نفوس جميع أبناء «كاراتيه الإمارات»، وأسست تلك الميدالية لبدء مرحلة جديدة بإمكان اتحاد الإمارات للكاراتيه البناء عليها في البطولات القارية الكبيرة القادمة، في ظل وجود خطة حقيقية لدى الاتحاد تتضمن كيفية استثمار الإنجاز التاريخي عبر وسائل عدة، من بينها التطبيق الأمثل لقرار الفئات الأربع المتعلق بإتاحة فرصة تمثيل»كاراتيه الإمارات«في البطولات الخارجية أمام الموهوبين من أبناء المواطنات، وحملة جواز الإمارات، ومواليد الدولة، والمقيمين.

آفاق أرحب

اللواء»م«ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، أبدى سعادته الغامرة بالإنجاز التاريخي للعبة، مشيداً بالنتيجة القارية، وبتألق اللاعبين الأبطال، وجهود الكادرين الفني والإداري، مشيراً إلى قوة المنافسة مع المنتخبات المشاركة، معرباً عن قناعته بأن الإنجاز كفيل بأن يفتح آفاقاً أرحب أمام اللعبة في المرحلة القادمة وعلى مختلف البطولات.

الرزوقي: الإنجاز يفتح آفاقاً أرحب في المرحلة المقبلة

خطة الاتحاد

ولفت اللواء«م» الرزوقي، إلى أن البطولة شهدت تنافساً مثيراً بين المنتخبات المشاركة لاسيما تلك التي ضمت أبطالاً عالميين، منوهاً إلى أن اتحاد الإمارات للكاراتيه لديه خطة شاملة للنهوض بواقع اللعبة على مختلف الأصعدة لمواصلة مشوار حصد النتائج الإيجابية في البطولات الخارجية القادمة.

سلسلة النتائج

ومن جانبه، أشار محمد الشحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس البعثة، إلى أن مستوى التنافس في البطولة الآسيوية بالأردن سجل ارتفاعاً كبيراً، مبدياً فرحته الغامرة بحصول»كاراتيه الإمارات) على البرونزية القارية، مهنئاً جميع أبناء اللعبة بالإنجاز التاريخي، متوقعاً تواصل سلسلة النتائج الإيجابية لأبطال الدولة في الاستحقاقات القادمة.