«VAR» وتعديلات جديدة تدخل عالم كرة اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد صالح محمد بن عاشور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد وعضو لجنة الحكام والقوانين في الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن ساحات كرة اليد ستشهد تطبيق الفيديو (VAR) لأول مرة في البطولات الدولية المقبلة، إضافة لبعض التعديلات الجديدة لمواد قانون اللعبة، موضحاً أن لجنة الحكام والقوانين وبالتعاون مع خبراء القانون بالاتحاد الدولي لكرة اليد قامت بمناقشة عدة نقاط مختلفة ومتنوعة ذات العلاقة بالتفسيرات لقواعد اللعبة، وتم الاتفاق على إصدار النسخة الجديدة للإرشادات والتفسيرات وذلك بهدف توضيح القرارات الصحيحة لبعض الحالات المعنية.

بداية

وتأتي هذه التعديلات الجديدة والنصوص المحدثة إضافة إلى الإرشادات والتعديلات الخمسة السابقة على بنود ولوائح قانون اللعبة والتي تم إصدارها وتطبيقها في بطولة كأس العالم للشباب في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو 2016، وقال بن عاشور إن التعديلات الجديدة قد أمتعت عشاق كرة اليد، حيث أصبحت اللعبة سريعة وممتعة بعيداً عن الإصابات والتمثيل، وتنتهي أشواطها في الوقت المحدد، وتم تطبيق الإرشادات والتفسيرات الجديدة لقوانين اللعبة في الاتحاد الدولي اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2018 بساحات اللعبة على مستوى العالم.