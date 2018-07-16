انطلاقة مهرجان أبوظبي للشطرنج 6 أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن نادي أبوظبي للشطرنج انطلاقة النسخة 25 لمهرجان لعبة الأذكياء في 6 أغسطس المقبل في فندق «دوست تاني» برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، إذ يتزامن المهرجان مع عام زايد واحتفالات النادي باليوبيل الفضي للمهرجان، حيث تمت دعوة كبار نجوم اللعبة على مستوى العالم من الجنسين لدعم نجاح الحدث، إلى جانب فعاليات أخرى مصاحبة في إطار اهتمام اللجنة المنظمة بكل ما يمكن أن يدعم نجاح الحدث البارز.

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان اجتماعات عدة على كافة المستويات لبحث جميع الترتيبات الخاصة بالمهرجان ووضع الخطة الكفيلة بدعم نجاح الفعاليات المختلفة على غرار النسخ الماضية التي شهدت درجة كبيرة من التميز التنظيمي نالت الاستحسان والإشادة من المسؤولين والمشاركين في ظل السمعة العالمية الكبيرة للمهرجان بأبطاله ونجومه الذين يمثلون علامة مهمة من التميز والنجاح خصوصاً أن النسخة المقبلة ستشهد إقامة بطولة خاصة بالمخضرمين لأول مرة بشرط مشاركة اللاعبين ابتداء من عمر 55 سنة.

وحرصت اللجنة المنظمة على تنظيم بطولة«حماة الوطن» لأفراد الجيش والشرطة والدفاع المدني، فضلاً عن مجندي الخدمة الوطنية، إذ يتوقع منافسة قوية للفوز بالمراكز الأولى في ظل المواهب الممتازة في الفئات المختلفة.

مسابقة

وتشهد مسابقة الأساتذة الدولية ارتفاع عدد المشاركين بوجود 154 لاعباً ولاعبة من البارزين على مستوى العالم، من بينهم 113 لاعباً من حملة الألقاب الدولية المرموقة، إذ يشارك 5 لاعبين تجاوز تصنيفهم ال 2700 نقطة، إضافة إلى 18 لاعباً يتراوح تصنيفهم بين 2600 و2700 نقطة.

وتقام البطولة المفتوحة للاعبي الصف الثاني الذين يقل تصنيفهم عن 2100 نقطة وتكون الفرصة متاحة لهم لتطوير وزيادة تصنيفهم الدولي ولغير المصنفين أيضاً والراغبين بالحصول على التصنيف الدولي، إلى جانب بطولة الناشئين لفئة 16 سنة وما دون بإتاحة الفرصة للناشئين للمنافسة على بطولة الناشئين وعلى كافة المراحل السنية مقسمة على خمس فئات هي 8 و10 و12 و14 و16، بينما تمنح بطولة الشطرنج العائلي الفرصة لمشاركة العائلات الشطرنجية بشرط مشاركة اللاعب واللاعبة مع الوالد أو الوالدة.