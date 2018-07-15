«كاراتيه الإمارات» يعانق برونزية آسيا

المصدر: دبي - علي شدهان

عانق منتخب الإمارات، المؤلف من الثلاثي مروان عبد الله وأمين العوضي وخليفة العبار، الميدالية البرونزية لمسابقة جماعي «الكاتا»، ببطولة آسيا في العاصمة الأردنية عمان عقب فوزه على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 3- 2 وتعود بعثة المنتخب إلى الدولة مساء بعد غد، عن طريق مطار دبي الدولي، في ختام المشاركة في البطولة الآسيوية.

وأشاد اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالنتيجة القارية، مشيراً إلى قوة المنافسة مع المنتخبات المشاركة، معرباً عن قناعته بأن مثل هذه النتائج، كفيلة بأن تقود اللعبة إلى نتائج إيجابية أخرى في مختلف الأصعدة الرياضية.