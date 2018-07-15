إنجيليك كيربر «ملكة» ويمبلدون

المصدر: لندن - أ ف ب

حرمت الألمانية إنجيليك كيربر، منافستها الأميركية سيرينا وليامس من إحراز لقبها الثامن في بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، وتغلبت عليها، أمس، في المباراة النهائية للسيدات 6-3، و6-3 لتحرز لقبها الأول وتتوج ملكة جديدة على عرش «ويمبلدون»، وهو اللقب الثالث لها في البطولات الأربع الكبرى، بعد أن توجت في ملبورن، وفلاشينغ ميدوز عام 2016، وباتت أول ألمانية تحرز لقب ويمبلدون بعد غراف في 1996.

من ناحية أخرى، تأهل الصربي ديوكوفيتش إلى نهائي ويمبلدون على مستوى الرجال، بفوزه الماراثوني أمس على الإسباني نادال المصنف أول عالمياً 6-4، 3-6، 7-6 (11-9)، 3-6، 10-8 في مباراة تاريخية استمرت على مدى يومين.

ويواجه ديوكوفيتش اليوم الجنوب أفريقي كيفن أندرسون الفائز على الأميركي جون ايسنر بعد 6 ساعات و36 دقيقة، في ثاني أطول المباريات في تاريخ «غراند سلام».