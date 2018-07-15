منتخباتنا للغولف تكثف التدريبات في ألمانيا

المصدر: دبي ـ فايز بجبوج

تواصل منتخبات الغولف تدريباتها، وعلى مدار 5 ساعات يومياً، خلال معسكرها الخارجي الذي يقام في مدينة فلسيني الألمانية، ويمتد حتى 22 يوليو الجاري، ويشهد مشاركة 27 لاعباً ولاعبة من مختلف المراحل السنية، وذلك استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة، التي يستهل أولها أغسطس المقبل في دورة الألعاب الآسيوية.

وضمت بعثة المنتخبات الوطنية، العديد من اللاعبين على مستوى الرجال، ومحمد عادل الهاجري وراشد العمادي وراشد القبيسي على صعيد منتخب الشباب، والدكتورة رباب الحاج وريما الحلو وعلياء العمادي ورقية الكعبي على صعيد منتخب السيدات، وعبيد الحلو وعبد الله كلبت ومحمد سكيك وماجد لوتاه على صعيد منتخب الناشئين، ومن الصغار الواعدين أبناء الجسمي راشد وسلطان وأبناء عادل زايد وعلي وأبناء الحفيتي راشد وروضة وشهد السويدي وغيرهم الكثير أمل المستقبل.

ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية، وضمت أيضاً المدربين التونسي سمير الولاني، والبريطاني راينو رودلف ومواطنته أبريل فامي.

أهمية

وأكد خالد مبارك الشامسي أمين عام اتحاد الإمارات للغولف مدير المنتخبات الوطنية رئيس البعثة، أن المعسكر الخارجي يمثل محطة هامة في تحضيرات المنتخبات الوطنية للمشاركات المقبلة، وقال إن «التدريبات المكثفة التي اعتمدتها الأجهزة الفنية للمنتخبات على هامش معسكر ألمانيا وذلك عبر حصص تدريبية يومية تمتد كل منها لخمس ساعات، ستسهم بشكل فاعل في الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين، خصوصاً أن المعسكر يأتي استكمالاً لمراحل الإعداد التي تمت سابقاً في الدولة، بجانب أن جل اللاعبين سبق لهم التواجد في البطولات المحلية والخارجية على مدار الأشهر الماضية».

عزيمة

وأشاد الشامسي، بالحماس الملحوظ للاعبين واللاعبات لخوض المعسكر وقال: «الروح العالية والعزيمة على تطور الأداء على مستوى الفردي في ظل المنافسة على تنفيذ دقيق لبرنامج التدريبات هو الشعار الذي وضعه جميع اللاعبين نصب أعينهم لخوض المعسكر تحت إشراف نخبة من المدربين، خصوصاً أن ما يميز مدينة فليسيني الألمانية وفرة الملاعب والتجهيزات الخاصة في مجال الغولف، فضلاً عن إتاحة الفرصة لإقامة العديد من التجارب الودية مع لاعبي الفرق العربية والأجنبية المتواجدة في المنطقة، ما يمنحنا صورة واضحة على جاهزية لاعبينا وتحفيزهم بصورة دائمة على المنافسة».

استحقاقات

وقدم الشامسي سرداً للبطولات والاستحقاقات المقبلة، وقال: «مع العودة من المعسكر الألماني سيواصل اللاعبون تدريباتهم على صعيد أندية الدولة، قبيل استهلال أولى المشاركات الخارجية في دورة الألعاب الأسيوية الثامنة التي تستضيفها مدينتا جاكرتا وبالمبانج الاندونيسيتان خلال الفترة من 18 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر المقبلين، على أن تعقب بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب التي ستقام في الأرجنتين في بداية أكتوبر».

واختتم: «الأمر ذاته ينطبق على تواجد غولف الإمارات في الاستحقاقات العربية، وذلك بدءاً من بطولة الرجال التي تستضيفها تونس في منتصف أكتوبر، وتعقب بالبطولة العربية للشباب والناشئين والفتيات التي تحتضنها المغرب خلال الفترة من 12 وحتى 17 نوفمبر 2018». ووجه الشامسي في ختام حديثه، الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف وإخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على متابعاتهم شبه اليومية للاطمئنان على ترتيبات المعسكر وسير العمل في إطار أروقته.

مواهب

أوضح الشامسي حرصهم على انتقاء معدلات عمرية صغيرة للاعبين واللاعبات، وذلك تماشياً مع استراتيجية اتحاد اللعبة، خصوصاً أن غالبية اللاعبين يمثلون ثمار البرنامج الوطني المتعلق باكتشاف المواهب.