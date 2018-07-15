الهندي سانتوش يتصدر «صيف الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تصدر الهندي سانتوش بورشوثامان، بطولة صيف الشارقة الدولية للشطرنج للمصنفين تحت 2100، بعد فوزه المستحق في الجولة الرابعة على منافسه الفلبيني روبيرتو كارانداج على الطاولة الأولى محققاً العلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات، ويلاحقه في المركز الثاني كل من اللاعبين المصري رامز سمير والهندي عبيد علي مجاور برصيد 3,5 نقاط، وكان المصري رامز سمير قد حقق فوزاً مستحقاً على حساب الفلبيني المخضرم أنتونيو مولينا، كما فاز الهندي عبيد مجاور على المخضرم اللبناني الأستاذ الاتحادي عبدو سوموف، ويحل بالمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط خمسة لاعبين يتقدمهم لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج حمد عصام الذي تعادل في الجولة الرابعة مع الهندي سامسون ستانلي ليتساوى مع اللاعبين الهندي سامسون ستانلي والفلسطيني راجي صايل والفلبينيين ايدوين فيرير وروبيرتو كارانداج بالنقاط ويبتعد عنهم بفارق كسر التعادل.

وفي بطولة المصنفين تحت 1500، يتصدر أربعة لاعبين سلم الترتيب وهم لاعبا نادي الشارقة الثقافي للشطرنج الناشئان زايد سلطان الطاهر وحمد بدر حوير والتايلندي راشد فارس الريامي والأوزبكي عزيز سالييف، وذلك بعد فوز الناشئ زايد سلطان الطاهر على لاعب نادي الفجيرة نواف علي المنصوري وفوز حمد بدر حوير على الهندي رافائيل شارون وفوز الأوزبكي عزيز سالييف على الكويتي زيد الزيد وفوز التايلندي راشد فارس الريامي على الفلسطيني محمد إحسان، وجاء بالمركز الثاني ثلاثة لاعبين هم الهندي فيشال والإيرانية نور الزهراء ولاعب نادي الشارقة عمر محمد.