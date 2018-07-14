"كاراتيه الإمارات" يعانق برونزية آسيا

المصدر: دبي-علي شدهان

عانق منتخب الامارات المؤلف من الثلاثي مروان عبدالله وأمين العوضي وخليفة العبار الميدالية البرونزية لمسابقة جماعي (الكاتا) بعد فوزه على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 3/2 لبطولة آسيا في العاصمة الاردنية عمان.

وتعود بعثة (كاراتيه الامارات) الى الدولة مساء الاثنين عن طريق مطار دبي الدولي في ختام المشاركة في البطولة الاسيوية بالأردن.

واشاد اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس ادارة اتحاد الامارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالنتيجة القارية، مشيرا الى قوة المنافسة مع المنتخبات المشاركة، معربا عن قناعته بان مثل هذه النتائج كفيلة بان تقود اللعبة الى نتائج ايجابية اخرى في مختلف الاصعدة الرياضية.