الظفرة يفتتح أحدث صالة رياضية في المرفأ

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، بضرورة الاهتمام بالمجتمع المحلي رياضياً بكل فئاته، وفي إطار خطط نادي الظفرة لدعم وتطوير المراكز الخارجية التابعة للنادي، افتتح صالح جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة أمس، صالة الألعاب الرياضية الشاملة والحديثة بمركز النادي بمدينة المرفأ، بحضور المهندس مطر سالم المنصوري رئيس شركة نادي الظفرة للاستثمار المكلف، وعثمان الحمادي مدير إدارة تخطيط المدن وعلاقات السكان ببلدية المرفأ.

استجابة

وأكد صالح جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي، أن افتتاح الصالة الرياضية يأتي انطلاقاً وحرصاً من مجلس إدارة نادي الظفرة، على تنفيذ وترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، الذي أوصى بالاهتمام بكل فئات المجتمع، ذاكراً أن مجلس الإدارة يسعى إلى تسخير كافة إمكانياته لخدمة المجتمع المحلي بمنطقة الظفرة والتشجيع على ممارسة الرياضة خاصة في أوقات الفراغ والإجازات الصيفية

خصم

وأشار بن جذلان إلى أن الصالة المجهزة بأحدث المعدات والإمكانيات، ستقدم خدماتها لأبناء مدينة المرفأ مع أفضلية خاصة ومراعاة لبعض فئات المجتمع كأصحاب الهمم وأبناء الشهداء، مشيراً إلى أن شركة الاستثمار قامت بعمل خصم 20% للمشاركين القدامى وشهر مجاني للجدد.

تشجيع

من جانبه أكد المهندس مطر سالم المنصوري رئيس شركة الظفرة للاستثمار المكلف، أن افتتاح صالة المرفأ الرياضية يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، وحرصه على تشجيع شباب المنطقة لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، وذلك من خلال اجتماعه الأول بمجلس إدارة النادي، مضيفاً أن مركز النادي بالمرفأ يعد من المراكز الواعدة والذاخرة بالمواهب سواء في كرة القدم أو غيرها من الرياضات التي يسعى النادي إلى تطويرها.