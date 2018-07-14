كأس آسيا للجودو تنطلق في هونغ كونغ اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تفتتح ظهر اليوم بطولة كأس آسيا للجودو في هونغ كونغ، والتي تجذب العديد من عشاق اللعبة حول العالم، وتتواصل فعالياتها حتى بعد غدٍ بمشاركة 29 دولة، في مقدمتها منتخب الإمارات للجودو الذي أكمل إعداده للحدث العالمي بمعسكر جاد في بودابست خلال الفترة الماضية استمر 10 أيام، وسط روح معنوية عالية وسط إصرار على تحقيق نجاح جديد بعد التطور الكبير الذي شهده جودو الإمارات مؤخراً، وستكون مراسم افتتاح البطولة الآسيوية بانطلاقة بطولة آسيا للناشئين، على أن تقام غداً الأحد بطولة فئة الشباب، وعقب الفراغ من البطولة تتوجه بعثة منتخبنا الوطني إلى مدينة مكاو لإقامة معسكر قصير يستغرق 3 أيام، تأهباً للمشاركة في بطولة كأس آسيا الثانية المقررة في مكاو من 21 إلى 24 يوليو الجاري.

بطولة قوية

بدوره قال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، إنه أطمأن على سلامة وصول بعثة منتخبنا بمقر إقامتها في هونغ كونغ، مبيناً أن الجميع بخير ومعنويات عالية ورغبة في تحقيق النتائج المشرفة لدولة الإمارات، وأشار بن ثعلوب إلى قوة البطولة الآسيوية في نسختها التي تفتتح اليوم، وقال: أعتقد أن البطولة أقوى وأصعب من السابق لأنها تشهد مشاركة منتخبات كوريا الجنوبية واليابان واستراليا لأول مرة، وهذا بالتأكيد من مصلحة اللعبة.

قائمة البعثة

تضم بعثة منتخب الجودو، محمد جاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد مشرف عام اللعبة، بجانب المدرب الياباني هاراجوتشي نويا، و8 لاعبين لفئتي الناشئين والشباب من مختلف أندية الدولة، وهم: خليفة الحوسني وأحمد الحوسني ومصبح الشامسي وعبدالله البلوشي وأحمد فيصل وأحمد جاسم وعيسى جميل وسالم النقبي.