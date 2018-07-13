منتخب ناشئي اليد يختتم تجمعه الثاني غداً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يختتم منتخب ناشئي اليد غداً السبت تجمعه بمحطة إعداده الثانية، التي احتضنتها صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتأتي استكمالاً لمحطة إعداده الأولى التي احتضنتها الصالة الرياضية بنادي بني ياس، خلال الفترة من الثالث ولغاية السابع من الشهر الجاري. وأشاد محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد بالروح العالية التي تسود أروقة المنتخب خلال تنفيذ محطات التدريبات، التي تأتي في إطار الاستعدادات المبكرة للمشاركة في البطولة الآسيوية الثامنة للناشئين، التي تقام بالعاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر المقبل، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين بمقدونيا 2019.

وأكد أبو سعيد حرص اتحاد اللعبة على توفير جل متطلبات النجاح لهذه الكوكبة من اللاعبين، الذين يمثلون مستقبل اللعبة بالدولة، مؤكداً ثقته واخوانه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وسط قناعتهم بالمسؤوليات الجسام لتمثيل الدولة واللعبة فيها في جميع المحافل المقبلة على مختلف مستوياتها، وخاصة انهم في بداية مشوارهم الذي رسمناه لمستقبل أفضل وعودة اللعبة ومنتخباتها لسابق عهدها لتحقيق الطموحات والآمال التي ننشدها.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الاتحاد لمعسكر المنتخب وحضوره للحصة التدريبية بنادي الوصل وبرفقته محمد شريف نائب رئيس الاتحاد.

وسيواصل منتخبنا تدريباته بمحطة إعداده الثالثة بمدينة العين خلال الفترة من السابع عشر ولغاية الواحد والعشرين من الشهر الجاري، ويعقبها المعسكر الخارجي الذي سيقام خلال الفترة من الخامس والعشرين ولغاية نهاية الشهر في السعودية والبحرين.