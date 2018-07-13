مشاركة مجتمعية متميزة في مهرجان أبوظبي الرياضي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت انطلاقة فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان أبوظبي الرياضي، الذي يقام تحت شعار «حافظ على نشاطك، حافظ على صحتك»، مشاركة مجتمعية مميزة في كافة الملاعب المخصصة والصالات المعتمدة بجانب معسكر الصغار، بالخيمة الرياضية في مدينة زايد الرياضي، وسجلت أنشطة كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، التنس الأرضي المصغر، الكروس فت، منطقة التمارين الرياضية، التزلج على الجليد، البولينغ، تفاعلاً مميزاً، بجانب أنشطة اللياقة البدنية للسيدات، بإشراف أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، كما انطلقت فعاليات المعسكر الصيفي للأطفال من عمر 6 –12 سنة، تحت إشراف مدربين متخصصين بكافة الرياضات المخصصة، وتمتد فعالياته حتى 16 أغسطس.

ويقام المهرجان بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مدينة زايد الرياضية، وبرعاية من دائرة الصحة وطيران الاتحاد وشركة الإمارات للسيارات وأغذية «مياه العين» ومستشفى دار الشفاء، وتستمر فعالياته حتى 20 أغسطس.

وأكدت نوف علي رئيسة قسم الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، الدور الفاعل للمهرجان في دعم الرياضة المجتمعية في أبوظبي، مبينة أن المهرجان مفتوح لكافة فئات المجتمع، لممارسة هواياتهم الرياضية المفضلة في صالات وملاعب مكيفة ومغلقة، بما يتناسب مع موسم الصيف، موضحة أن مجلس أبوظبي الرياضي، يحرص على تنظيم المهرجان، بالتعاون مع شركائه، وبالتزامن مع العطلة الصيفية للمدارس، لتعزيز تواصل المجلس مع فئات المجتمع، عبر مجموعة كبيرة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية.