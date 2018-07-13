قبول ترشيحات جائزة الشارقة للأسرة الرياضية حتى 12 ديسمبر

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظّم مجلس أمناء جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، أول من أمس، ورشة عمل في الهيئة العامة للرياضة بدبي، للتعريف بالدورة الثانية من الجائزة، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي، تحت رعاية كريمة من حرم صاحب السمو حاكم الشارقة،سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، وتم الإعلان عن استقبال ترشيحات الجائزة حتى 12 ديسمبر المقبل،ويتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في فبراير 2019، وأشار الدكتور صلاح طاهر، رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية للجائزة، إلى ارتفاع فئات الجائزة إلى أربع، هي: فئة الأسرة الرياضية، وفئة «أسرة بطل/‏‏‏بطلة»، وفئة «بطل من أصحاب الهمم وبطلة من أصحاب الهمم»، وفئة المشاركة الأسرية في مجال الرياضة المجتمعية والصحية. وأشار الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس اللجنة الفنية والتحكيمية ، إلى ضرورة أن يكون المرشحون من مواطني الدولة، ومن أصحاب الإنجازات والإسهامات الرياضية المتميزة على المستوى المحلي والخارجي بصفة فردية أو جماعية.

حضر الورشة كل من عيسى هلال، الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وندى عسكر، أمين عام جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، والدكتور صلاح طاهر، وعبدالله إبراهيم، رئيس جمعية الإعلام الرياضي، والدكتور محمد عبد العظيم.

وأكد عيسى هلال القيمة المعنوية الكبيرة للجائزة، ودورها في صناعة قيادات إماراتية شابة من داخل الوسط الرياضي، مشيراً إلى أن الجائزة تعكس حرص سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، على تعزيز الثقافة الصحية في المجتمع، وتوفير كل ما من شأنه تشجيع الأسر الإماراتية على الالتزام بالنشاط الرياضي والبدني.

ترويج

و قدمت ندى عسكر شرحاً حول فكرة الجائزة وأهدافها وتطوراتها وأكدت أن اختيارالهيئة العامة للرياضة لتكون المحطة الأولى لانطلاق الحملة الترويجية ، لكونها تمثل مظلة النشاط الرياضي ، وقالت : الأسرة هي نقطة الانطلاق التي يجب الاهتمام بها في رحلة بناء جيل قوي قادر على العطاء.